Barbara Palvin stakanovista della passerella ha sfilato per Victoria' s Secret con un piede rotto
Tutto sembra nella norma, eppure, al Victoria's Secret Fashion Show, la modella - abile nel riuscire a nasconderlo - ha camminato con un piede e mezzo: l'altro se lo è rotto qualche settimana prima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Barbara Palvin ha sfilato ieri sera tra gli Angeli di Victoria’s Secret con un piede rotto. Lo ha rivelato il marito Dylan Sprouse in un post sui social nel quale si è complimentato con la sua metà per “l’ottima esibizione”. Cosa sarebbe successo - facebook.com Vai su Facebook
Barbara - X Vai su X
Barbara Palvin sfila tra gli Angeli di Victoria’s Secret con un piede rotto: il commento del marito Dylan Sprouse - Lo ha rivelato il marito Dylan Sprouse in un post su Instagram nel quale si è complimentato con la sua metà ... Secondo fanpage.it