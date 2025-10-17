Barbara Palvin stakanovista della passerella ha sfilato per Victoria' s Secret con un piede rotto

Tutto sembra nella norma, eppure, al Victoria's Secret Fashion Show, la modella - abile nel riuscire a nasconderlo - ha camminato con un piede e mezzo: l'altro se lo è rotto qualche settimana prima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barbara Palvin, stakanovista della passerella, ha sfilato per Victoria's Secret con un piede rotto

