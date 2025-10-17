Barba Avs-Radici in Comune | La riserva dannunziana sarà ampliata di 2mila metri quadrati non di 20mila
Un ampliamento della riserva dannunziana di 2mila metri quadrati e non di 20mila. Lo torna a sostenere l’associazione Radici in Comune per voce della consigliera comunale Simona Barba dopo l’ultimo intervento del sindaco fatto sui social nell’annunciare la prossima riapertura delle casette in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
Barba (Avs-Radici in Comune): "Poche cure e fatte male sui pini con la cocciniglia, amministrazione responsabile" https://ift.tt/NJqMSmx https://ift.tt/k3SaKYs - X Vai su X
LA DENUNCIA Barba (Avs-Radici in Comune) sul nuovo conservatorio: "Nessun progetto esecutivo a 5 anni dal finanziamento" Leggi qui: https://cityne.ws/ZsHuj - facebook.com Vai su Facebook
'Radici in Comune' sul maltempo, Pescara più fragile che mai - Ormai sappiamo che l'eccezionalità sarà la nuova normalità, e le parole che prima per noi non significavano molto, cominciano a ... Riporta ansa.it
Mirò, si riaccende il confronto - Radici in Comune, con la consigliera comunale Simona Barba, ha preannunciato un' azione di contrasto al progetto, che viene ritenuto di forte impatto anche sulla città ... Come scrive rainews.it