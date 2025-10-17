Baranzate | fuga di gas nel cantiere della nuova mensa evacuata la scuola
Baranzate, 17 ottobre 2025 – Fuga di gas e momenti di preoccupazione, questo pomeriggio, nella scuola primaria Gianni Rodari di Baranzate. È successo intorno alle 14.30, durante le lavorazioni nel cantiere per la realizzazione della nuova mensa, gli operai hanno danneggiato una tubazione del gas. In pochi istanti nella zona è stato avvertito un forte odore di gas che ha raggiunto anche alcune aule dove gli alunni stavano facendo lezione. È scattato immediatamente il piano di emergenza, la scuola è stata evacuata a scopo precauzionale. In fila indiana, bambini e bambine sono stati accompagnati in cortile dalle insegnanti e dal personale scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Baranzate: fuga di gas nel cantiere della nuova mensa, evacuata la scuola - I bimbi sono stati portati in cortile: accertamenti sulle loro condizioni di salute, nessuno ha dovuto ricorrere a cure particolari. Come scrive msn.com
Fuga di gas, evacuata una scuola elementare - È successo in via Mentana a Baranzate nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre. Segnala milanotoday.it
Baranzate, fuga di gas a scuola, evacuazione di massa - E’ scattata l’evacuazione di massa nel primo pomeriggio di oggi alla scuola primaria di via Mentana a Baranzate L’allarme è scattato poco dopo le 14,20, ... Come scrive ilnotiziario.net