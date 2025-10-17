Baranzate fuga di gas a scuola evacuazione di massa sindaco sul posto | VIDEO
E’ scattata l’evacuazione di massa nel primo pomeriggio di oggi alla scuola primaria di via Mentana a Baranzate L’allarme è scattato poco dopo le 14,20, facendo convergere sul posto diverse ambulanze, con 4 auto mediche, mezzi dei Vigili del fuoco di Rho, pattuglie di Polizia locale e carabinieri. Forte odore di gas a scuola, scatta . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Baranzate, fuga di gas a scuola, evacuazione di massa - E’ scattata l’evacuazione di massa nel primo pomeriggio di oggi alla scuola primaria di via Mentana a Baranzate L’allarme è scattato poco dopo le 14,20, ... Lo riporta ilnotiziario.net
Fuga di gas, evacuata una scuola elementare - È successo in via Mentana a Baranzate nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre. milanotoday.it scrive
Bosentino, scuola materna evacuata per una fuga di gas - Mattinata movimentata quella di mercoledì 15 ottobre per i piccoli alunni della scuola materna di Bosentino, che è stata completamente evacuata a seguito della segnalazione di una fuga di gas. Riporta rainews.it