Bankitalia | salari reali ancora al di sotto dei valori del 2021

Roma, 17 ott. (askanews) – Si riduce la crescita delle retribuzioni in Italia. “In primavera, l’incremento delle retribuzioni contrattuali nel settore privato non agricolo si è attenuato, al 3,2 per cento nel secondo trimestre su base annua, dal 4,4 del periodo precedente”. E “in un contesto di debolezza ciclica, le retribuzioni orarie di fatto hanno continuato a salire, ma a tassi inferiori (al 2,8 per cento, dal 4,1)”. Peraltro “in termini reali, le retribuzioni contrattuali di fatto erano ancora al di sotto dei valori del secondo trimestre del 2021 (del 6,9 e dell’8,5 per cento, rispettivamente), mentre nell’area dell’euro quelle effettive avevano quasi completato il recupero”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it