Bankitalia | salari reali ancora al di sotto dei valori del 2021

Ildenaro.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 ott. (askanews) – Si riduce la crescita delle retribuzioni in Italia. “In primavera, l’incremento delle retribuzioni contrattuali nel settore privato non agricolo si è attenuato, al 3,2 per cento nel secondo trimestre su base annua, dal 4,4 del periodo precedente”. E “in un contesto di debolezza ciclica, le retribuzioni orarie di fatto hanno continuato a salire, ma a tassi inferiori (al 2,8 per cento, dal 4,1)”. Peraltro “in termini reali, le retribuzioni contrattuali di fatto erano ancora al di sotto dei valori del secondo trimestre del 2021 (del 6,9 e dell’8,5 per cento, rispettivamente), mentre nell’area dell’euro quelle effettive avevano quasi completato il recupero”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

bankitalia salari reali sottoBankitalia: salari reali ancora al di sotto dei valori del 2021 - “In primavera, l’incremento delle retribuzioni contrattuali nel settore privato non agricolo si è attenuato, al 3,2 per c ... Da msn.com

bankitalia salari reali sottoBankitalia conferma il +0,6% del Pil quest'anno, taglia le stime sul 2026 - 'L'aumento dei beni alimentari dovrà venire meno nei prossimi mesi' (ANSA) ... Scrive ansa.it

Bankitalia conferma +0,6% Pil quest’anno, taglia stime 2026 - Nelle proiezioni macro dell’istituto centrale diffuse oggi (che non tengono conto delle misure della Manovra appena approvata) si ricorda come “nel secondo trimestre il Pil dell’Italia è leggermente s ... Scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Bankitalia Salari Reali Sotto