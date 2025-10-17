Bankitalia | salari reali ancora al di sotto dei valori del 2021
Roma, 17 ott. (askanews) – Si riduce la crescita delle retribuzioni in Italia. “In primavera, l’incremento delle retribuzioni contrattuali nel settore privato non agricolo si è attenuato, al 3,2 per cento nel secondo trimestre su base annua, dal 4,4 del periodo precedente”. E “in un contesto di debolezza ciclica, le retribuzioni orarie di fatto hanno continuato a salire, ma a tassi inferiori (al 2,8 per cento, dal 4,1)”. Peraltro “in termini reali, le retribuzioni contrattuali di fatto erano ancora al di sotto dei valori del secondo trimestre del 2021 (del 6,9 e dell’8,5 per cento, rispettivamente), mentre nell’area dell’euro quelle effettive avevano quasi completato il recupero”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Per la Palestina tutti in piazza… ma perché per i salari miseri e la vita sempre più cara, nessuno dice niente? - facebook.com Vai su Facebook
Bankitalia: salari reali ancora al di sotto dei valori del 2021 - “In primavera, l’incremento delle retribuzioni contrattuali nel settore privato non agricolo si è attenuato, al 3,2 per c ... Da msn.com
Bankitalia conferma il +0,6% del Pil quest'anno, taglia le stime sul 2026 - 'L'aumento dei beni alimentari dovrà venire meno nei prossimi mesi' (ANSA) ... Scrive ansa.it
Bankitalia conferma +0,6% Pil quest’anno, taglia stime 2026 - Nelle proiezioni macro dell’istituto centrale diffuse oggi (che non tengono conto delle misure della Manovra appena approvata) si ricorda come “nel secondo trimestre il Pil dell’Italia è leggermente s ... Scrive ilsole24ore.com