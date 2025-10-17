Bankitalia conferma un incremento del Pil dello 0,6 per cento nel 2025

La Banca d’Italia conferma per quest’anno un incremento del Pil dello 0,6 per cento, riducendo quella relativa al 2026, anch’essa pari allo 0,6 per cento contro le stime più ottimistiche diffuse a giugno. Nel rapporto diffuso, che non include ancora gli effetti della recente Manovra, l’istituto segnala che «nel secondo trimestre il Pil dell’Italia è leggermente sceso, riflettendo il forte calo delle esportazioni». Nei mesi estivi l’economia sarebbe tornata a espandersi, seppure con ritmi contenuti, grazie a un incremento degli investimenti e a un lieve miglioramento dei consumi. L’istituto prevede che la crescita prosegua «a tassi moderati nel prossimo biennio», mentre per il 2027 la stima si attesta allo 0,7 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bankitalia conferma un incremento del Pil dello 0,6 per cento nel 2025

