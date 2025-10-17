Bando Personale ATA 2025 | posti per diplomati a Verona

È stato pubblicato il bando personale ATA 2025 per la selezione di assistenti presso l'Accademia di Belle Arti di Verona. Questa opportunità si rivolge ai diplomati e mira a formare una graduatoria per incarichi a tempo determinato. La scadenza per l'invio delle domande di partecipazione è fissata per il 31 ottobre 2025. Un'occasione importante per entrare nel mondo della scuola.Requisiti di ammissione al concorsoPer accedere alla selezione, gli aspiranti candidati devono possedere specifici requisiti generali, pena l'esclusione. È indispensabile avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le normative vigenti.

