Bandiere a mezz’asta anche in Umbria per i tre carabinieri deceduti

Perugiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria ha osservato il lutto nazionale per la tragica scomparsa dei tre carabinieri caduti nell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, durante un’operazione di servizio. In segno di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime e all’Arma dei Carabinieri, le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bandiere mezz8217asta umbria treA Cattolica bandiere a mezz’asta per i 3 carabinieri morti a Castel d’Azzano - Il Comune di Cattolica ha esposto questa mattina le bandiere a mezz’asta in seguito alla proclamazione del lutto nazionale in ricordo dei tre carabinieri ... Scrive chiamamicitta.it

bandiere mezz8217asta umbria treBandiere a mezz'asta anche in Umbria per i tre carabinieri deceduti - La Regione si unisce al lutto nazionale per la morte dei tre carabinieri caduti nell'esplosione avvenuta a Castel d'Azzano, in provincia di Verona ... Secondo corrieredellumbria.it

bandiere mezz8217asta umbria treBandiere a mezz’asta sul Palazzo della Regione Liguria in memoria dei tre carabinieri caduti nel Veronese - La Liguria rende omaggio ai tre carabinieri caduti nell’esplosione a Castel D'Azzano: bandiere a mezz’asta e cordoglio della Regione per la tragedia ... Riporta telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Bandiere Mezz8217asta Umbria Tre