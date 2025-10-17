Bandiere a mezz’asta anche in Umbria per i tre carabinieri deceduti
La Regione Umbria ha osservato il lutto nazionale per la tragica scomparsa dei tre carabinieri caduti nell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, durante un’operazione di servizio. In segno di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime e all’Arma dei Carabinieri, le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bandiere a mezz’asta anche in Umbria per i tre carabinieri deceduti https://ift.tt/RJHeB2I https://ift.tt/mhlfbWt - X Vai su X
Oggi le bandiere del comune sono a mezz’asta come segno di lutto per la morte dei 3 carabinieri e per i quali si terranno oggi i funerali. La violenza non può mai essere la risposta a nessuna disgrazia che incontriamo nella vita. Neanche la condizione piu dur - facebook.com Vai su Facebook
A Cattolica bandiere a mezz’asta per i 3 carabinieri morti a Castel d’Azzano - Il Comune di Cattolica ha esposto questa mattina le bandiere a mezz’asta in seguito alla proclamazione del lutto nazionale in ricordo dei tre carabinieri ... Scrive chiamamicitta.it
Bandiere a mezz'asta anche in Umbria per i tre carabinieri deceduti - La Regione si unisce al lutto nazionale per la morte dei tre carabinieri caduti nell'esplosione avvenuta a Castel d'Azzano, in provincia di Verona ... Secondo corrieredellumbria.it
Bandiere a mezz’asta sul Palazzo della Regione Liguria in memoria dei tre carabinieri caduti nel Veronese - La Liguria rende omaggio ai tre carabinieri caduti nell’esplosione a Castel D'Azzano: bandiere a mezz’asta e cordoglio della Regione per la tragedia ... Riporta telenord.it