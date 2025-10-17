Bandiere a mezz’asta alla caserma Manara | l' omaggio ai carabinieri morti a Castel d’Azzano | FOTO

Bolognatoday.it | 17 ott 2025

Commozione questa mattina alla caserma “Luciano Manara” di Bologna, sede della legione Carabinieri Emilia-Romagna e del comando provinciale. Il prefetto Enrico Ricci, accompagnato da rappresentanti delle istituzioni civili e militari, ha reso omaggio a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

