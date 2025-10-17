Bandiere a mezz’asta alla caserma Manara | l' omaggio ai carabinieri morti a Castel d’Azzano | FOTO
Commozione questa mattina alla caserma “Luciano Manara” di Bologna, sede della legione Carabinieri Emilia-Romagna e del comando provinciale. Il prefetto Enrico Ricci, accompagnato da rappresentanti delle istituzioni civili e militari, ha reso omaggio a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Bandiere a mezz'asta a Palazzo Marino e in tutti gli edifici pubblici. Oggi lutto nazionale in occasione delle esequie di Stato per la scomparsa dei tre Carabinieri deceduti nell'esplosione di Castel d'Azzano.
Bandiere a mezz'asta sul Municipio : lutto Nazionale per i Carabinieri morti a Castel d'Azzano Nel giorno dei funerali di Stato, l'Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio all'Arma dei Carabinieri per la tragica scomparsa dei Militari rimasti uccisi