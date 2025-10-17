Banda del botto sei arresti Colpi ai bancomat di mezza Lombardia La base nel Bresciano

Il fischio, poi l’esplosione. Con la cosiddetta "tecnica della marmotta" consistente nell’introdurre un ordigno artigianale nel distributore delle banconote in modo da scardinarlo con la detonazione e arraffare i contanti contenuti all’interno, la notte del 15 dicembre scorso fecero man bassa alla postazione bancomat del Crédit Agricole di Albosaggia, alle porte di Sondrio, riuscendo a impossessarsi di 18mila euro in contanti. I lampioni nelle vicinanze danneggiati così da oscurare l’intera zona e le telecamere del bar adiacente lo sportello annerite con la vernice: nulla fu lasciato al caso. Proprio da quell’episodio presero avvio le complesse indagini che ieri hanno portato i militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Sondrio, coadiuvati in fase esecutiva da quelli delle Compagnie Carabinieri di Brescia, Lodi, San Donato Milanese e Canelli, con l’impiego dell’Aliquota di Pronto Intervento del Comando provinciale dei carabinieri di Brescia, nonché dei Nuclei Cinofili di Orio al Serio e della Compagnia Carabinieri Aeronautica militare di Milano e del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, a dare esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Sondrio su richiesta della locale Procura della Repubblica a carico di sei stranieri (5 in carcere e uno agli arresti domiciliari). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Banda del botto, sei arresti. Colpi ai bancomat di mezza Lombardia. La “base” nel Bresciano

