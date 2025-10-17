Bancomat attenzione agli scontrini | il trucco usato per svuotare il conto

Un gesto comune come lasciare lo scontrino al bancomat può trasformarsi in un grave rischio per il conto corrente. Le nuove tecniche dei truffatori e i consigli della Polizia Postale per difendersi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bancomat, attenzione agli scontrini: il trucco usato per svuotare il conto

