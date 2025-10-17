Banche utili da record | perché tassarle non è un’eresia
Sgombriamo subito il campo dalle semplificazioni giornalistiche e dalle mistificazioni della sinistra populista e anticapitalista, che non da oggi tenta di raggranellare consensi solleticando l’eterna propensione delle classi sociali meno abbienti all’insopprimibile sentimento dell’invidia sociale. In un’economia di mercato, i profitti ottenuti rispettando le regole e pagando le tasse non sono mai extra. Dove l’extra solitamente sta per illegittimo, ingiusto o indecente. I guadagni di un’impresa sono il motore dell’economia, dello sviluppo e del benessere. Detto questo, è difficile negare che le banche, impegnate in queste ore in una trattativa col governo per dare una mano sulle coperture della legge di bilancio, come auspicato e proposto fin dall’inizio dalla Lega, negli ultimi anni abbiano fatto soldi a palate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
