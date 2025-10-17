Banche private e cordoni ombelicali congelati | il business poco trasparente delle staminali
Il sangue del cordone ombelicale è un vero e proprio tesoro biologico: ricco di cellule staminali emopoietiche, può rigenerare tutte le cellule del sangue e del sistema immunitario. È utilizzato per curare malattie gravi come leucemie, linfomi e alcune patologie congenite, offrendo una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Occhio qui, e non solo alle banche regionali ma anche al private credit Regional banks and Jefferies shares tank as concerns grow on Wall Street about sour loans - X Vai su X
Continua a crescere l'industria del private banking in Italia. Nel primo semestre le masse in gestione sono risultate pari a 1.317 miliardi di euro. I dati diffusi da AIPB - Associazione Italiana Private Banking . https://www.investiremag.it/investire/2025/10/10/news/ - facebook.com Vai su Facebook
Banche private e cordoni ombelicali congelati: il business poco trasparente delle staminali - Le aziende che vendono il servizio assicurano la possibile guarigione da malattie autoimmuni e tumori del sangue. Segnala bresciatoday.it
Cordoni ombelicali: le banche private chiedono la liberalizzazione - Nel 2007 solo lo 0,46% delle neomamme ha donato il cordone: il doppio, quasi l'1% l'ha congelato all'estero Si e’ tenuta oggi una conferenza stampa sulla conservazione del sangue del cordone ... Segnala vita.it
Cordoni ombelicali. FamiCord: “Ampie potenzialità terapeutiche e sicurezza” - La banca leader in Europa nella raccolta e stoccaggio delle cellule staminali cordonali dopo la denuncia delle autorità svizzere contro una società (Cryo Save) per la scomparsa di 15 mila campioni ... Riporta quotidianosanita.it