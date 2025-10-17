Banche c’è l’intesa tra Lega e FI sulla tassazione | 4,4 miliardi dagli utili messi a riserva

Oggi alle 11 la manovra approderà al Consiglio del Ministri. Un incontro confermato ancora prima dell'inizio del vertice di ieri. Il messaggio di Giorgia Meloni è stato chiarissimo: il tempo per discutere la questione è finito, serve una soluzione in tempi brevi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Banche, c’è l’intesa tra Lega e FI sulla tassazione: 4,4 miliardi dagli utili messi a riserva

