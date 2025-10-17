Banca Macerata Fisiomed | Ci sarà da divertirsi
Presentate le nuove maglie della Banca Macerata Fisiomed che lunedì sera inizierà da Catania il cammino nell’A2 di volley maschile. La presentazione è avvenuta nella sede di Banca Macerata: la prima maglia è biancorossa e la seconda biancoverde, oltre alla divisa del libero. La conferenza ha visto la presenza del main sponsor Banca Macerata, ed il co-title sponsor Gruppo Medico Fisiomed, che da anni sostengono il club. Debora Falcetta, direttrice commerciale di Banca Macerata, ha ricordato come la sede della banca sia "una vera Casa Banca Macerata, aperta al territorio". Il direttore generale Toni Guardiani ha sottolineato come la partnership sia una scelta strategica di vicinanza alla comunità, il dg del club Italo Vullo ha rimarcato l’importanza del sostegno della banca per portare avanti l’attività e offrire una stagione di grande pallavolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
