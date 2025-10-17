Banca Annia al PalAntenore arriva Brembo
Ancora una impegno casalingo per la Banca Annia Padova Women, che nella seconda giornata di campionato ospiterà Brembo. Domenica 19 ottobre alle 18 al PalAntenore Masiero e compagne torneranno in campo davanti al proprio pubblico dopo l’esordio con Lecco. Una partita che la squadra di Vincenzo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
? ? Domenica 19 ottobre | ore 18:00 ? Banca Annia Padova Olimpia Castello PalaRubano - Rubano (PD) | @antenore_energia La gara sarà disponibile in differita, dal giorno dopo, nel nostro canale # - facebook.com Vai su Facebook
Chiude l’unica banca di Abetone. Al suo posto arriva un Atm evoluto - Senza più filiale dal 18 ottobre prossimo: la conferma arriva dal sindaco Bacci e da Intesa San Paolo. Riporta lanazione.it
In piazza Prampolini arriva Banca Sparkasse - Nei locali di proprietà della famiglia Maramotti, precedentemente occupati da una filiale – chiusa da ... Come scrive ilrestodelcarlino.it