Banca Annia al PalAntenore arriva Brembo

Ancora una impegno casalingo per la Banca Annia Padova Women, che nella seconda giornata di campionato ospiterà Brembo. Domenica 19 ottobre alle 18 al PalAntenore Masiero e compagne torneranno in campo davanti al proprio pubblico dopo l’esordio con Lecco. Una partita che la squadra di Vincenzo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

