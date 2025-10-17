Bambini esclusi dal servizio mensa Di Molfetta | Si tratta di mancate iscrizioni
Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al servizio mensa “sono stati trasmessi alle scuole il 13 ottobre, consentendo di conoscere esattamente quali alunni risultassero iscritti e quindi autorizzati alla fruizione del servizio”. Lo precisa l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In cinque anni, 446.000 bambini in più vivono in condizioni di povertà o esclusione sociale in Europa. Nel 2019 l'UE si era impegnata a ridurre di 5 milioni i minori a rischio entro il 2030. Oggi, invece, sono 19,5 milioni: quasi 1 bambino su 4. In Italia la situ
bambini e ragazzi che, già dalla nascita, si trovano esclusi dalle stesse opportunità di crescita e di futuro. È un dato che dovrebbe scuotere le coscienze, non lasciare indifferenti.
MENSA Splendido (Lega): "Bambini esclusi dalla mensa scolastica a Foggia: sgomento e responsabilità" - "La mensa non è un lusso, ma un diritto per chi frequenta la scuola, specialmente nelle famiglie con meno risorse"
RISPOSTE Foggia, il Comune chiarisce: "Nessuna esclusione economica dal servizio mensa. Solo mancata iscrizione" - Gli avvisi sono stati pubblicati sul sito istituzionale e comunicati a tutti gli istituti scolastici della città.
Topi nella mensa della scuola materna a Roma, i genitori: "Salute dei bimbi deve essere tutelata" - Tracce di roditori trovate nella mensa della scuola dell'infanzia Vittorio Alfieri, nel quartiere Aurelio.