Bambini esclusi dal servizio mensa arrivano i chiarimenti del Comune | Si tratta di mancate iscrizioni

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al servizio mensa “sono stati trasmessi alle scuole il 13 ottobre, consentendo di conoscere esattamente quali alunni risultassero iscritti e quindi autorizzati alla fruizione del servizio”. Lo precisa l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

