Balzarini critica la cessione dell’ex attaccante bianconero: venduto per 7 milioni di euro, ora domina in Brasile e poteva servire a Tudor. Un errore di valutazione che grida vendetta, una cessione frettolosa che, col senno di poi, si sta rivelando un boomerang clamoroso. Il giornalista Gianni Balzarini, attraverso il suo canale YouTube, ha puntato il dito contro la precedente dirigenza della Juventus per l’addio a Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano, ceduto per una manciata di milioni, sta letteralmente esplodendo in patria, tanto da essere diventato il capocannoniere del campionato. Balzarini: un errore che pesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini mastica amaro sull’ex Juve: «Che errore da parte di Giuntoli cederlo così in fretta e per così poco»