Ballando con le stelle Marcella Bella | Vorrei arrivare in finale Alle critiche della giuria rispondo con il sorriso

Comingsoon.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante Marcella Bella commenta la sua partecipazione a Ballando con le stelle e replica alle critiche ricevute dalla giuria del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Ballando con le stelle, Marcella Bella: "Vorrei arrivare in finale. Alle critiche della giuria rispondo con il sorriso" - La cantante Marcella Bella commenta la sua partecipazione a Ballando con le stelle e replica alle critiche ricevute dalla giuria del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

"Mi provocano ma io…": Marcella Bella contro i giudici di Ballando con le stelle - Marcella Bella risponde a tono ai giudici di Ballando con le stelle: "Mi provocano per l'età, ma io volo alto".

Ballando con le Stelle, scontro fra Marcella Bella e Selvaggia Lucarelli: "Ubriaca" - Il merengue di Marcella Bella è stato mal interpretato: la giuria di Ballando con le Stelle l'ha paragonata ad un donna ubriaca.

