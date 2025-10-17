Ballando con le stelle Marcella Bella | Vorrei arrivare in finale Alle critiche della giuria rispondo con il sorriso
La cantante Marcella Bella commenta la sua partecipazione a Ballando con le stelle e replica alle critiche ricevute dalla giuria del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
