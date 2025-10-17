A Ballando Segreto, spin off di Ballando con le stelle, Marcella Bella ha mostrato le lacrime per ciò che le ha detto la giuria. Non solo, non capisce perché i suoi voti sono più bassi rispetto a quelli di Barbara d'Urso L'articolo Ballando con le stelle, Marcella Bella contro “i dieci” di Barbara d’Urso VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

