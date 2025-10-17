Ballando con le stelle Marcella Bella contro i dieci di Barbara d’Urso | VIDEO
A Ballando Segreto, spin off di Ballando con le stelle, Marcella Bella ha mostrato le lacrime per ciò che le ha detto la giuria. Non solo, non capisce perché i suoi voti sono più bassi rispetto a quelli di Barbara d'Urso L'articolo Ballando con le stelle, Marcella Bella contro “i dieci” di Barbara d’Urso VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tra le stelle di Ballando con le stelle Le emozioni, la fatica, la gioia di Beppe Convertini raccolte dal #RadiocorriereTv https://bit.ly/3KOWPLG #ballandoconlestelle - facebook.com Vai su Facebook
“Ballando con le stelle”, in onda dalle 22.52, subito dopo la vittoria degli Azzurri, ha segnato il 24,1% di share e 2 milioni 90 mila telespettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
“Mi provocano ma io…”: Marcella Bella contro i giudici di Ballando con le stelle - Marcella Bella risponde a tono ai giudici di Ballando con le stelle: "Mi provocano per l'età, ma io volo alto". Secondo donnaglamour.it
Ballando con le Stelle, scontro fra Marcella Bella e Selvaggia Lucarelli: “Ubriaca” - Il merengue di Marcella Bella è stato mal interpretato: la giuria di Ballando con le Stelle l'ha paragonata ad un donna ubriaca. Si legge su ultimenotizieflash.com
Marcella Bella stroncata da Selvaggia Lucarelli a Ballando/ “Sembri una mamma che beve ad una festa…” - Marcella Bella spacca la giuria di Ballando con le Stelle 2025, Selvaggia Lucarelli spietata: "Sembravi una mamma che beve troppo ad una festa" ... Si legge su ilsussidiario.net