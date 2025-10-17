Ballando con le Stelle lo sfogo di Marcella Bella | ‘Mi hanno dato dell’ubriaca’ poi la gaffe con d’Urso

Le critiche dei giudici e la replica della cantante. Scintille nello studio di Ballando con le Stelle. Dopo l’esibizione in merengue, Marcella Bella non ha gradito i commenti dei giudici, in particolare Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Lucarelli ha ironizzato: “Sembrava la mamma a una festa che ha bevuto un po’ troppo”, mentre Mariotto ha commentato: “Ha ballato con scarpe ortopediche, forse scalza sarebbe stata meglio”. Giudizi che hanno ferito la cantante, portandola a un lungo sfogo nel backstage, ripreso nel format Ballando Segreto su RaiPlay. Che gaffe Marcella con Barbara, mi sono sentita male dal ridere #BallandoConLeStelle #ballandosegreto pic. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ballando con le Stelle, lo sfogo di Marcella Bella: ‘Mi hanno dato dell’ubriaca’, poi la gaffe con d’Urso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tra le stelle di Ballando con le stelle Al fianco di Milly Carlucci nello show di #Rai1 da 20 edizioni, Paolo Belli Ufficiale ha accettato la nuova sfida gareggiando come ballerino: «In pista provo un grande senso di libertà» #RadiocorriereTv https://bit.ly/3KO - facebook.com Vai su Facebook

BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) - X Vai su X

Ballando con le stelle, Marcella Bella sbotta contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto: "Quei due scemi, sono stufa" - Dopo l’ennesima puntata complicata, la cantante non trattiene la rabbia e si scaglia contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, accusandoli di mancanza di rispetto. Da libero.it

Marcella Bella sbotta contro i giudici di Ballando: "Due scemi". Il duro sfogo - La cantante non è affatto contenta del trattamento che riceve il sabato sera dalla giuria del dance show di Milly Carlucci e si sfoga: cosa ha detto ... today.it scrive

Ballando con le Stelle, Marcella Bella punge Barbara D’Urso: “Non fa nulla” - Marcella Bella ha commentato la partecipazione di Barbara D’Urso dietro le quinte di “Ballando con le Stelle”: cosa ha detto ... Riporta dilei.it