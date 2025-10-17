Ballando con le stelle la clamorosa indiscrezione su Barbara D’Urso | Insidie per Francesca Fialdini

A Ballando con le Stelle 2025 la sfida si fa sempre più serrata e, secondo gli analisti Sisal, la nuova protagonista indiscussa del talent di Milly Carlucci sembra essere Francesca Fialdini, ma attenzione a Barbara D’Urso. Dopo tre vittorie consecutive, la conduttrice toscana si conferma come la principale favorita alla vittoria finale, con una quota di 2,75, che la piazza in cima al podio delle previsioni. Ma la concorrenza è tutt’altro che arrendevole. Barbara D’Urso, tornata più combattiva che mai, si conferma la sua rivale diretta: la “regina dei riflettori”, come viene spesso definita, ha condiviso con la Fialdini il trionfo nell’ultima puntata e non ha alcuna intenzione di restare nell’ombra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it