Azione | Buon lavoro a tutti gli eletti serve un assessorato forte ad Arezzo

Il partito di Azione, che fa capo a livello nazionale a Calenda, non è stato parte attiva nell'ultima competizione elettorale, quella delle regionali in Toscana. Il partito si è sfilato da quella che poteva essere la sua naturale destinazione, come appunto la formazione della lista Casa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Il segretario di Azione sta con il primo cittadino: "Parole di buon senso" - facebook.com Vai su Facebook

Azione-Arezzo: “A tutti gli eletti rivolgiamo l'augurio di buon lavoro, ma sono necessarie riflessioni sull'astensione e un assessorato forte ad Arezzo” - La prima è quella della democrazia: La partecipazione continua a calare, con un'affluenza che in Toscana si è attestata attorno al 47,7%, in netto calo rispetto alle elezioni regionali scorse, nelle ... lanazione.it scrive

Calabria: Sbarra, 'congratulazioni e buon lavoro a Occhiuto per riconferma' - "Congratulazioni e buon lavoro a Roberto Occhiuto, riconfermato presidente della regione Calabria. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Meloni: "Riconosciuto il buon lavoro del governo" - Giorgia Meloni parla di un "risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini". Come scrive msn.com