Azienda adotta una scuola Ponte tra formazione e lavoro

di Gabriele Nuti La consegna del grembiule da lavoro da parte dei maestri artigiani di Robans alle studentesse della quinta indirizzo moda dell’Ipsia Pacinotti di Pontedera è sembrato quasi come un primo passaggio di testimone. Le maestre artigiane con i capelli bianchi e decenni di esperienza tra pelli, macchine per cucire, prodotti della moda di lusso e le ragazze appena diciottenni che grazie al progetto "Adotta una scuola" della fondazione Altagamma avranno la possibilità di sperimentare sul campo le nozioni teoriche studiate in questi anni al Pacinotti con stage in Robans, azienda di riferimento nella produzione di abbigliamento in pelle per i principali brand internazionali e parte del gruppo Lvmh Métiers d’Art. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Azienda adotta una scuola. Ponte tra formazione e lavoro

