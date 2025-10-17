Aveva in casa un computer completo di casse e monitor | era stato rubato in una scuola
In casa aveva un computer provento di un furto commesso in un istituto scolastico. A Fondi i carabinieri hanno perquisito l'appartamento di un uomo di 63 anni, che era già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, scoprendo che l'uomo aveva un computer completo di casse e monitor. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
