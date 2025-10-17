Aveva colpito alla testa il figlio del titolare di uno stabilimento balneare con una bottiglia arrestato 20enne

Un ragazzo di solo 20 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale di Pescara.Su richiesta della locale Procura della Repubblica, i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli “arresti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

