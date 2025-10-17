Avete una sigaretta? poi scatta l' aggressione con spray urticante ai Murazzi | tre arrestati per rapina
La scusa di una sigaretta poi in tre accerchiano una coppia che viene aggredita con lo spray urticante. I tre riescono a impossessarsi della borsetta della ragazza, poi fuggono. La fuga dura poche ore perché i poliziotti dei “Falchi” della squadra mobile torinese li nota in viale dei Partigiani. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
