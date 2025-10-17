Aversa slitta l’avvio della mensa scolastica | nuova protesta dei genitori in piazza

Teleclubitalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 22 di ieri sera è arrivata la comunicazione ufficiale dal Comune: la mensa scolastica partirà il 27 ottobre. Una notizia che non ha placato la protesta dei genitori, scesi nuovamente in piazza Municipio questa mattina per manifestare contro le modalità di avvio del servizio, inizialmente previsto per il 15 ottobre. Aversa, slitta l’avvio della . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

