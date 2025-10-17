Averne di questi problemi scrive la Gazzetta sulle difficoltà di convivenza tra De Bruyne e McTominay

Ilnapolista.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Averne di questi “problemi”  Parte così la Gazzetta dello Sport in un pezzo in cui analizza i problemi che deve affrontare Antonio Conte al Napoli per amalgamare McTominay e De Bruyne. È chiaro che la convivenza in mezzo al campo tra i due non sia semplicissima, ma è altrettanto chiaro che Conte non lascia nulla al caso e lavora in maniera maniacale sulla disposizione delle sue squadre. “ perché visto che si è sempre  saputo, alla fine (o anche prima)  è la somma che fa la differenza.  Prendi Kevin De  Bruyne, aggiungilo a Scott  McTominay e in quel preciso  istante cogli la percezione che  intorno al Napoli, anzi dentro,  qualcosa stia mutando ancora  e di nuovo: è come proiettarsi  in una dimensione fosforescente  d’un calcio moderno e  però antico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

