Avellino sit-in dei lavoratori dell' igiene ambientale davanti alla Prefettura
Questa mattina, davanti alla Prefettura di Avellino, si è svolto il sit-in dei lavoratori del settore igiene ambientale, organizzato da FIT CISL Campania e FIT CISL Irpinia-Sannio, in occasione dello sciopero nazionale proclamato dalle segreterie FP-CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI e FIADEL. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
