Avellino partenza tra cori e fumogeni | il sostegno dei tifosi

Tempo di lettura: < 1 minuto Sembrava una semplice partenza per una trasferta, ma l’atmosfera all’uscita dalla Porta Carraia ha raccontato tutt’altro. Circa centocinquanta tifosi biancoverdi hanno salutato l’ Avellino in partenza per Castellammare di Stabia tra cori, bandiere e fumogeni, trasformando un momento ordinario in una scena di pura passione. A fare da cornice anche uno striscione dal messaggio forte e diretto: “Divieti e soprusi opprimono la nostra essenza. Combattete per noi, onorate la nostra assenza”. Un grido che racchiude il malessere dei tifosi impossibilitati a seguire la squadra in trasferta, ma anche l’invito a lottare e a rappresentare in campo chi, per forza di cose, dovrà restare a casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

