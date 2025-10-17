Avellino parte la rassegna 10 e LUCE | il cinema d’autore torna in sala con colazione
Il Cinema Partenio di Avellino apre le porte a una nuova stagione di grande cinema con la rassegna “10 e LUCE – Il grande cinema torna in sala”, promossa dall’Associazione Zia Lidia Social Club in collaborazione con l’Istituto Luce.A partire da domenica 19 ottobre, una domenica al mese sarà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
