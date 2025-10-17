Avellino-Juve Stabia | le parole di Biancolino alla vigilia del match

Alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, il tecnico dell’Avellino, Raffaele Biancolino, ha incontrato la stampa per presentare il confronto in programma domani.Biancolino ha aperto la conferenza commentando la recente pausa: «Le ferie sono finite. Questo periodo ha permesso ai giocatori di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

Marco Colaianni in #SerieB! JUVE STABIA - AVELLINO Sabato 18 Ottobre 2025 17:15 ? Stadio "Romeo Menti" - Castellammare di Stabia Diretta DAZN #AIA #AIABari #CRAPuglia #DiventArbitro #Bari #Puglia #arbitro #calcio Sono aperte le isc - facebook.com Vai su Facebook

? Sabato 18 ottobre Castellammare di Stabia (NA) ? Romeo Menti 17:15 Juve Stabia Avellino http://bit.ly/3Je6jj4 #usavellino1912 #Branco - X Vai su X

Juve Stabia, Elefante: Salvezza primo obiettivo ma sognare non è proibito. Con l’Avellino una festa di sport - Il DG della Juve Stabia è categorico nel ricordare che solo l’umiltà e l’organizzazione sono le uniche vie per competere contro le “società blasonate” della serie ... vivicentro.it scrive

Pronostico Juve Stabia-Avellino: alta tensione - Avellino è una partita valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv, formazioni e pronostico ... Scrive ilveggente.it

L’Avellino contro la Juve Stabia, terreno difficile: al via gli allenamenti senza Biancolino - di Fiore Carullo Dopo la pausa dovuta agli impegni della Nazionale italiana per la qualificazione ai mondiali della prossima estate che si terranno in America, si ritorna al campionato. Si legge su corriereirpinia.it