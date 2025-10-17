Avellino Basket Galdieri Auto nuovo sponsor per la stagione sportiva 2025 2026
Con grande entusiasmo il Gruppo Lombardi Avellino Basket è lieto di annunciare l’ingresso di Galdieri Auto come nuovo sponsor per la stagione sportiva 20252026. Questa collaborazione segna l'inizio di una partnership strategica, che unisce due realtà fortemente radicate nel territorio campano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avellino, spari contro auto tiktoker 'Regina degli hot dog' - Sarebbe riconducibile a gelosie "social" ed anche a interessi commerciali l'attentato contro l'auto di Francesca "Checca" Sardella, messo in atto ad Avellino da un ventenne che ha esploso cinque colpi ... Segnala ansa.it
