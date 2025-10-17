Avanzano i lavori sulla Tangenziale | il sottopasso chiude per cinque giorni

Proseguono i lavori di Anas sulla statale 16 Adriatica. Nei prossimi giorni interesseranno il tratto in corrispondenza del sottopasso di via Quaroni, che per questo motivo dovrà essere chiuso al transito, su richiesta della ditta che lavora per Anas, dal 20 al 24 ottobre.Il tratto di via Quaroni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

