' Avanti Vernacoliere' l' operazione rilancio proposta dal sindaco a Cardinali | Non può finire così Idee? Una grande mostra eventi e abbonamenti
Una grande mostra al Museo della Città, con desk dedicato per la sottoscrizione di possibili abbonamenti e un biglietto d'ingresso simbolico, a prezzo popolare, anzi popolarissimo Un euro, per intendersi, o giù di lì. E, magari, tra locandine storiche, editoriali taglienti e strisce che hanno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Più livornese del ponce (rigorosamente dal Civili) e del “cinque e cinque”, il Vernacoliere era l’epitome dell’anima ruvida di una città che la satira la respira insieme al salmastro. Era e forse lo sarà ancora, ma non per adesso. «Un po’ stanchino», come Forrest - facebook.com Vai su Facebook
Livorno, il sindaco Salvetti lancia “Avanti Vernacoliere” - L’incontro con Mario Cardinali: “Ripercorrendo la storia del giornale, ci siamo resi conto che questa avventura non poteva esaurirsi in questo modo” ... Scrive lanazione.it
Sindaco di Livorno lancia iniziativa ‘Avanti Vernacoliere’ - Il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, lancia l'iniziativa "Avanti Vernacoliere", dopo l'annuncio della sospensione della pubblicazione dello storico periodico d ... Da controradio.it
Salvetti in campo per salvare il Vernacoliere - Dopo l’annuncio della sospensione delle pubblicazioni del Vernacoliere, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha voluto incontrare personalmente lo storico direttore e fondatore del mensile satirico, ... Riporta livornopress.it