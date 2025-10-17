Avanti Vernacoliere | il sindaco Salvetti lancia un appello per salvare lo storico giornale satirico
LIVORNO – Dopo l’annuncio della sospensione delle pubblicazioni del Vernacoliere, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha incontrato il fondatore e direttore Mario Cardinali per discutere del futuro dello storico mensile satirico. “Volevo capire a fondo – ha spiegato Salvetti – la situazione editoriale e le ragioni di questa scelta. Ripercorrendo la lunga storia del giornale, ci siamo resi conto che una realtà come questa non può chiudere così”. Dal confronto è nata l’idea di un progetto di rilancio che il sindaco ha definito “Avanti Vernacoliere”, una proposta che punta a coinvolgere la città e i lettori di tutta Italia in un’azione concreta di sostegno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
