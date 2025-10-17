Autunno in cantina | l’Irvo lancia un viaggio tra vino arte e tradizione in otto tappe siciliane

L’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (Irvo) promuove il progetto “Autunno in Cantina”, un’iniziativa che coinvolge otto cantine siciliane e che si svolgerà dal 25 ottobre al 16 novembre 2025, tra degustazioni, spettacoli e laboratori culinari immersi nei territori vitivinicoli dell’isola.Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it