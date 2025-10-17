Autostrada A4 una notte di chiusura per il casello di Seriate

Seriate. Sull’autostrada A4 Milano-Brescia rimarrà chiuso per una notte il casello di Seriate. Il provvedimento, dalle 21 di lunedì 20 alle 5 di martedì 21 ottobre, consentirà attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. La stazione sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare a Bergamo per chi viaggia verso Milano, a Grumello verso Brescia. Per consentire lavori di pavimentazione chiuderà per 4 notti la stazione di Trezzo in entrata in entrambe le direzioni. La chiusura è prevista dalle 21 di lunedì 20 alle 5 di martedì 21 ottobre e nelle tre notti di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, con lo stesso orario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Autostrada A4, una notte di chiusura per il casello di Seriate

