Autopsia su Leon Moser | morte per schiacciamento disposta un’indagine sul crollo della statua

"Dalle prime risultanze dell’esame autoptico", spiegano gli inquirenti, è emerso che la causa della morte di Leon Moser "risulta da ricondursi alle conseguenze fisiopatologiche terminali di un gravissimo traumatismo toraco-addominale di natura contusiva, compatibile con trauma da schiacciamento da manufatto artistico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

