Autogrill nel mirino di FarWest ma anche stasera solo testimonianze anonime e di un ex dipendente licenziato per violenze | le anticipazioni
L'unico "testimone" che si mostra in viso è Portacci, un ex dipendente che sarebbe stato "licenziato per giusta causa da Autogrill per aver messo in atto gravi comportamenti vessatori e di violenza nei confronti di colleghi e collaboratori", ma Salvo Sottile glissa su questo aspetto Venerdì 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
