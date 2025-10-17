Auto si schianta contro un camion | due feriti tra cui una ragazzina

Spaventoso schianto tra un’auto e un camion nella mattinata di oggi, venerdì 17 ottobre, a Capriano del Colle, lungo la Strada Provinciale 9 (Quinzanese). La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso poco dopo le 7.30: sul posto sono intervenute a sirene spiegate un’ambulanza, un’automedica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

INCIDENTE: auto si schianta contro il guard rail https://cityne.ws/PcXF0 - facebook.com Vai su Facebook

Terribile #incidente, auto si schianta contro un #elefante lungo l’autostrada #BulawayoGweru: muore un deputato dell’opposizione - X Vai su X

Ancora una tragedia sulla Statale 16, auto si schianta contro un camion: muore a 28 anni - Per il giovane di Alfonsine non c’è stato nulla da fare. Lo riporta msn.com

Ferrara, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un camion: morto 28enne - Dopo il violento schianto, l'automobile è rimbalzata, andando a scontrarsi contro un altro mezzo. corrieredibologna.corriere.it scrive

Tragedia nel Materano, auto con 10 persone a bordo si schianta contro un camion: 4 morti - Il bilancio è di quattro morti e sei feriti: a bordo della vettura che si è schiantata contro il camion c'erano dieci persone. Riporta ilgiornale.it