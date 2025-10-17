Auto sbanda e si schianta contro un muretto | ferita coppia di anziani

Salernotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura, ieri sera, lungo la Via del Mare a Santa Marina di Castellabate, dove un'auto (Jeep)  si è schiantata improvvisamente contro il muretto che delimita la carreggiata. A bordo della vettura un anziano di 80 anni e la moglie che, fortunatamente, hanno riportato lievi ferite. Ingenti, invece, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

auto sbanda schianta controSchianto con l’auto sulla Lanciano-Fossacesia: grave un giovane - , di 34 anni, residente a Napoli e domiciliato a Lettopalena (Ch), alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo, andando a cozzare contro le ... abruzzolive.tv scrive

auto sbanda schianta controAuto sbanda, si schianta sul guardrail e finisce ribaltata: conducente miracolata - Incidente sulla A31 a Thiene: un’auto si ribalta dopo l’impatto con il guardrail. Da nordest24.it

auto sbanda schianta controSbanda con l'auto, attraversa il giardino e si schianta sul muro di una casa: anziano ferito - VIDEO - Riese Pio X, auto sbanda e finisce contro una casa. Riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Sbanda Schianta Contro