Auto sbanda e si schianta contro un muretto | ferita coppia di anziani
Paura, ieri sera, lungo la Via del Mare a Santa Marina di Castellabate, dove un'auto (Jeep) si è schiantata improvvisamente contro il muretto che delimita la carreggiata. A bordo della vettura un anziano di 80 anni e la moglie che, fortunatamente, hanno riportato lievi ferite. Ingenti, invece, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
