Auto investe uno sciacallo dorato | l' animale è morto

Sono stati momenti di preoccupazione quelli di mercoledì 15 ottobre lungo la Strada Provinciale 48 dove un’auto in transito ha accidentalmente investito e ucciso uno sciacallo dorato comparso improvvisamente sulla strada.Ancora non si conoscono le esatte dinamiche dell’incidente. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

