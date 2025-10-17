Auto investe uno sciacallo dorato | l' animale è morto

Trentotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati momenti di preoccupazione quelli di mercoledì 15 ottobre lungo la Strada Provinciale 48 dove un’auto in transito ha accidentalmente investito e ucciso uno sciacallo dorato comparso improvvisamente sulla strada.Ancora non si conoscono le esatte dinamiche dell’incidente. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

auto investe sciacallo doratoPAT * VAL DI FIEMME: «SCIACALLO DORATO INVESTITO E UCCISO LUNGO LA PROVINCIALE TRA TESERO E PANCHIÀ» - è morto in seguito all'impatto contro un veicolo. Scrive agenziagiornalisticaopinione.it

auto investe sciacallo doratoMorto lo sciacallo dorato investito: troppo gravi le ferite riportate, è stato necessario il ricorso all'eutanasia. E' il secondo esemplare in un mese e mezzo - E' morto lo sciacallo dorato investito nella mattinata del 29 settembre lungo la SS 48, nei pressi di Maso Cela, all'interno del territorio comunale di Ville di Fiemme. Si legge su ildolomiti.it

Lo sciacallo dorato trovato a Castelrotto è stato avvelenato - L'autorità forestale aveva inviato la carcassa all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a Padova per essere ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Investe Sciacallo Dorato