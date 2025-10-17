Auto in fiamme per giornalista d’inchiesta | esplosione choc sotto casa Ranucci VIDEO

Roma - Ordigno rudimentale azionato davanti all’abitazione del conduttore di Report: distrutte due auto e scatta l’allarme per la libertà di informazione Una notte di terrore a Pomezia, alla periferia di Roma: un potente ordigno è esploso sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, distruggendo anche la vettura di sua figlia. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la deflagrazione ha scosso la comunità giornalistica italiana e acceso il dibattito su intimidazione, libertà di stampa e inchiesta. Secondo le prime ricostruzioni, l’ordigno — confezionato con circa un chilo di esplosivo — sarebbe stato collocato tra il cancello e l’auto, senza l’ausilio di timer. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

