Auto fatta esplodere Ranucci | Contro di me è stato salto di qualità
"Ho ricostruito con i carabinieri quanto è successo ieri. C'è una lista infinita di minacce, di varia natura, che ho ricevuto e di cui ho sempre informato l'autorità giudiziaria e di cui i ragazzi della mia scorta hanno sempre fatto rapporto. Io comunque mi sento tranquillo nel senso che lo Stato e le istituzioni mi sono sempre state vicine in questi mesi". Lo afferma Sigfrido Ranucci lasciando la sede della compagnia dei Carabinieri di via Trionfale dopo ha presentato denuncia su quanto avvenuto nella tarda serata di ieri. "Quello di stanotte è stato un salto di qualità preoccupante perché proprio davanti casa, dove l'anno scorso erano stati trovati dei proiettili", conclude. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altre letture consigliate
L'auto del giornalista tv Sigfrido Ranucci è stata fatta esplodere con un ordigno rudimentale. Cosa sappiamo e le prime immagini -- >https://www.today.it/~go/i/69757168657179 - facebook.com Vai su Facebook
Auto fatta esplodere, Ranucci: "Contro di me è stato salto di qualità" - In merito al rafforzamento del livello di protezione Ranucci conferma il passaggio alla macchina blindata. Si legge su tg24.sky.it
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci parcheggiate sotto casa: "Mia figlia passata lì pochi minuti prima, poteva ucciderla" - Il giornalista vive sotto scorta da tempo per le molte minacce ricevute per le sue i ... Secondo today.it
La bomba sotto l'auto, le minacce, la solidarietà: cosa è successo a Sigfrido Ranucci - Ordigno esplode sotto l'auto del conduttore di "Report" davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, alle porte di Roma. Riporta avvenire.it