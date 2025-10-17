Auto e camion contromano caos al Tour of Holland | i ciclisti decidono di sospendere la tappa

Oltre l'assurdo: la 3a tappa del Tour of Holland è stata neutralizzata dopo soli pochi chilometri: "Auto e camion hanno ignorato i segnali di stop lungo il percorso". Una situazione inaccettabile per la sicurezza dei ciclisti: "Di questo passo chiuderemo le gare nei Paesi Bassi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

