Auto di Sigfrido Ranucci e della figlia distrutte da due bombe sotto casa a Pomezia Report pubblica il video

Notizie.virgilio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata di terrore per Sigfrido Ranucci e per sua figlia: le loro auto, parcheggiate sotto casa a Pomezia, sono state distrutte da due ordigni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

auto di sigfrido ranucci e della figlia distrutte da due bombe sotto casa a pomezia report pubblica il video

© Notizie.virgilio.it - Auto di Sigfrido Ranucci e della figlia distrutte da due bombe sotto casa a Pomezia, Report pubblica il video

