Auto di Sigfrido Ranucci e della figlia distrutte da due bombe sotto casa a Pomezia Report pubblica il video

Serata di terrore per Sigfrido Ranucci e per sua figlia: le loro auto, parcheggiate sotto casa a Pomezia, sono state distrutte da due ordigni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Auto di Sigfrido Ranucci e della figlia distrutte da due bombe sotto casa a Pomezia, Report pubblica il video

Argomenti simili trattati di recente

L'auto di Sigfrido Ranucci e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme davanti casa del giornalista e conduttore di Report alle porte di Roma #ANSA - X Vai su X

+++SIGFRIDO RANUCCI PRESENTA IL SUO LIBRO “LA SCELTA”, IL VOLTO NOTO DEL GIORNALISMO A SANT’ANTIOCO IL 21 SETTEMBRE+++ Giornalista, autore televisivo, conduttore di programmi tv d’inchiesta, tra i quali il seguitissimo “Report”, ma - facebook.com Vai su Facebook

Sigfrido Ranucci: bomba esplode sotto casa del conduttore di Report, notte di terrore con la figlia. Cosa è successo - Paura ieri sera a Pomezia: una bomba ha devastato le auto del conduttore di Report e di sua figlia Michela. Scrive libero.it

Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa - Video - Attimi di paura ieri sera per il giornalista Rai, Sigfrido Ranucci. Secondo msn.com

Auto di Sigfrido Ranucci e della figlia distrutte da due bombe sotto casa a Pomezia, Report pubblica il video - Serata di terrore per Sigfrido Ranucci e per sua figlia: le loro auto, parcheggiate sotto casa a Pomezia, sono state distrutte da due bombe ... Scrive virgilio.it