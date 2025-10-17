Auto contro moto a Uboldo ferito 31enne di Saronno

Nella mattinata di oggi 17 ottobre un incidente ha interrotto la viabilità sulla via 4 Novembre di Uboldo. Coinvolti una moto e un’auto, con conseguenze per il motociclista, un 31enne residente a Saronno. Incidente a Uboldo, 31 enne in codice giallo Secondo le prime verifiche della polizia locale, il sinistro si è verificato nei pressi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

